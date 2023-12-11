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"تسلم الأيادي بالمزمار والأحصنة".. RT ترصد مشاهد اليوم الثاني من الانتخابات في مصر

أخبار العالم العربي

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نظم حزب حماة الوطن المصري في محافظة المنيا مسيرة حاشدة لتشجيع الناخبين على التصويت، شارك فيها عدد كبير من المواطنين.

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وفي مشهد لا تخلو منه الانتخابات الرئاسية في مصر، رفعت في المسيرة أعلام مصر والصور وسط الأغاني الوطنية وسط تفاعل من المواطنين.

وأكدت القيادات المشاركة فى المسيرة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأن التوافد الكبير من قبل الناخبين يؤكد ارتفاع الوعي الوطني لدى المواطن المصري وحرصه الشديد على المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

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