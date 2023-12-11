نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي: الولاء للقيادة السياسية ليس موضوع نقاش (فيديو)

وجه نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي محمد المطير كلمة إلى المواطنين في البلاد شدد فيها على أن الولاء للقيادة السياسية الممثلة بالأمير وولي العهد، ليس موضعا للنقاش ولا مادة للمساومات.

وقال المطير في كلمته: "مرت الكويت بالعديد من المواقف الصعبة والظروف القاسية ولكن في كل مرة كنا نخرج أقوى. واجه وطننا العديد من المتربصين ممن لا يردون له الاستقرار، لكن كنا نتجاوز الفتن بكل قوة وصلابة. في الشدائد والأزمات كنا نتلاحم ونلتف خلف سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

فيديو/ نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير:

• نتلاحم ونلتف خلف سمو الأمير وولي العهد في الشدائد والأزمات.

• أوامر سمو الأمير وولي العهد ليس لها إلا الطاعة وولائنا للقيادة ليس محل للمساومات.

• سنفوت الفرصة على الذين لا يعيشون إلا في أجواء الفتن وبث الأكاذيب.

• أرباب الفتن أطلوا… pic.twitter.com/ZKgPOswZYI — المجلس (@Almajlliss) December 10, 2023

وأضاف: "في هذا الوقت أعلن بصراحة أن ولاءنا للقيادة السياسية الممثلة بالأمير وولي العهد ليس موضعا للنقاش ولا مادة للمساومات وليس محلا للشك ولن نقبل أن يكون ذلك. وعليه فإن أوامر سمو الأمير وولي العهد ليس لها إلا الطاعة، وهذا موقف العديد من أعضاء مجلس الأمة".

وأكد المطير "أننا سنفوت الفرصة على الذين لا يعيشون إلا في أجواء الفتن وبث الأكاذيب"، مشيرا إلى أن "أرباب الفتن أطلوا برؤوسهم العفنة ومن الواجب الوطني تنبيه الشرفاء من أبناء الوطن على وجود أطراف لا يرضيها إلا أن تزعزع الثقة بين الشعب وحكامه وقيادته".

وتابع: "هذا البلد محفوظ بحفظ الله تكاتف أبنائه والالتفاف حول الدستور والقيادة، أؤد أن كافة توجيها الأمير وولي عهده ليس لها عندنا إلا الاحترام والسعي إلى تنفيذها تحت مظلة الدستور".

يشار إلى أنه في 29 نوفمبر الماضي، أعلن الديوان الأميري نقل الشيخ نواف الأحمد البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة".

وسبق لأمير الكويت أن أصدر في نوفمبر 2021 أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

المصدر: RT