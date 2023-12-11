تحديث مستمر.. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة

أفاد مراسل RT باستهداف القوات الإسرائيلية لمنزل في شارع البيئة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة مطر الواقع في شارع البيئة - منطقة البروك بدير البلح، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص ووقوع عشرات الإصابات إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمنازل المحيطة به.

وأكد مراسلنا في وقت سابق، شن الطيران الإسرائيلي غارات جديدة على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ ساعات الصباح، طالت مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى منذ مساء أمس.

كما طال القصف جنوب القطاع، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى مدينة خان يونس بغارات جوية مكثفة، إلى جانب استهداف مدينة رفح.

وأشار مراسلنا إلى أن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة استقبل 32 قتيلا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة أمس الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 قتيلا وأكثر من51 ألف جريح.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ66 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT