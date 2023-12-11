تحديث مستمر.. استمرار القصف الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة

أفاد مراسل RT بأن الطيران الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ ساعات الصباح.

وذكر مراسلنا أن القصف الإسرائيلي لمربع سكني في مخيم المغازي وسط قطاع غزة أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى منذ مساء أمس.

كمال طال القصف جنوب القطاع، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى مدينة خان يونس بغارات جوية مكثفة، إلى جانب استهداف مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة أمس الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 قتيلا وأكثر من51 ألف جريح.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ66 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT