أبو عبيدة في كلمة مسجلة: القادم أعظم

قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" في كلمة مسجلة بتدمير 180 آلية عسكرية في شمال قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة كانت تترقبها الجماهير الفلسطينية والعربية أن مقاتلي القسام دمروا آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ. كما هاجموا قوات إسرائيلية راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد قاموا بالإجهاز عليها من مسافة صفر.

وأكد أبو عبيدة أن مقاتلي الكتائب "قتلوا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق.. مجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة.. العدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته.. العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع".

وقال "العدو لا يزال يتلقى منا الضربات والقادم أعظم... العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة والتي كان آخرها في قلب القدس والضفة".

وتابع " لم ولن يخرج أحدا من أسرى العدو إلا بشروطنا".

وختم "لا خيار أمامنا إلا القتال لمواجهة المحرقة التي يقوم بها العدو بهدف كسر إرادة شعبنا".

يتبع...