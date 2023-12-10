الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك شبكة رئيسية ناشطة في اختطاف رعايا أجانب

أعلن قسم العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري الإيراني، القبض على 4 عناصر لدى احدى الشبكات الرئيسية الناشطة في اختطاف رعايا اجانب في مدينة خوي.

وقال قائد مقر حمزة سيد الشهداء العميد علي اكبر بورجمشيديان، في هذا الخصوص: "إن عصابة اختطاف رهائن أجانب في مناطق بمدينة خوي الحدودية (بمحافظة أذربيجان الغربية -شمال غرب البلاد)، وقعت في قبضة قوات العمليات المنتسبة إلى هذا المقر".

وأضاف العميد بورجمشيديان: "إن عملية القبض على هذه الشبكة نفّذت فجر أمس الجمعة، ما أدى إلى القبض على 4 عناصر من إحدى الشبكات الرئيسية الناشطة في جرائم اختطاف رعايا أجانب وتهريبهم وسرقتهم وتعذيبهم".

وأردف: "إننا نعاهد مواطنينا بأن مجاهدي الإسلام باقون على عهدهم بالاتكال على الباري تعالى، ولن يدخروا أي جهد في مجال الدفاع عن أمن وسلامة الشعب وحماية سكان هذه المنطقة".

المصدر: "فارس"