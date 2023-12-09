الداخلية المصرية تعلن استنفار كافة أجهزتها خلال الانتخابات الرئاسية

استنفرت وزارة الداخلية المصرية جميع اجهزتها على مستوى الجمهورية لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أنهت الوزارة استعداداتها الأمنية التى أقرها السيد / الوزير وفق أعلى المعايير الفنية، وتكثيف الانتشار الأمنى بمحيط اللجان وكافة الطرق المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة.

كما تم تفعيل شرطة المرور المجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لمراقبة الحركة في الطرق الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية لتوفير مناخ آمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفورى مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الإنتخابية، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى سياقٍ متصل تعمل غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة ، والتى تتولى متابعة كافة البلاغات والإخطارات وتوجيه القوات لمحل البلاغات للتعامل الفورى والسريع.

وفى هذا الإطار تقوم القيادات الأمنية على مستوى الجمهورية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة والمرور الميدانى على القوات المشاركة ، للإطلاع على مدى جاهزيتها، والتشديد على مراعاة الجانب الإنسانى خلال التعامل مع المواطنين.

وتؤكد وزارة الداخلية على استنفار كافة الطاقات والتزام رجال الشرطة بأداء كافة المهام الموكلة إليهم فى الإطار القانونى للحفاظ على الأمن، كما وتهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

المصدر: RT