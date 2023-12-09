 
مباشر

الداخلية المصرية تعلن استنفار كافة أجهزتها خلال الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية تعلن استنفار كافة أجهزتها خلال الانتخابات الرئاسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkgz

استنفرت وزارة الداخلية المصرية جميع اجهزتها على مستوى الجمهورية لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

 فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أنهت الوزارة استعداداتها الأمنية التى أقرها السيد / الوزير وفق أعلى المعايير الفنية، وتكثيف الانتشار الأمنى بمحيط اللجان وكافة الطرق المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة.

الداخلية المصرية تعلن استنفار كافة أجهزتها خلال الانتخابات الرئاسية

كما تم تفعيل شرطة المرور المجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لمراقبة الحركة في الطرق الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية لتوفير مناخ آمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفورى مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الإنتخابية، وإتخاذ كافة الإجراءات  اللازمة للتيسير على المواطنين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

الداخلية المصرية تعلن استنفار كافة أجهزتها خلال الانتخابات الرئاسية

وفى سياقٍ متصل تعمل غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة ، والتى تتولى متابعة كافة البلاغات والإخطارات وتوجيه القوات لمحل البلاغات للتعامل الفورى والسريع.

الداخلية المصرية تعلن استنفار كافة أجهزتها خلال الانتخابات الرئاسية

وفى هذا الإطار تقوم القيادات الأمنية على مستوى الجمهورية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة والمرور الميدانى على القوات المشاركة ، للإطلاع على مدى جاهزيتها، والتشديد على مراعاة الجانب الإنسانى خلال التعامل مع المواطنين.

الداخلية المصرية تعلن استنفار كافة أجهزتها خلال الانتخابات الرئاسية

الداخلية المصرية تعلن استنفار كافة أجهزتها خلال الانتخابات الرئاسية

وتؤكد وزارة الداخلية على استنفار كافة الطاقات والتزام رجال الشرطة بأداء كافة المهام الموكلة إليهم فى الإطار القانونى للحفاظ على الأمن، كما وتهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا