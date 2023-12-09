سفير روسيا بالجزائر: مكتب "RT العربية" الإقليمي سيكون نافذة على القارة الإفريقية (فيديو)

قال فاليريان شوفايف سفير روسيا لدى الجزائر إن مكتب "RT العربية" في الجزائر سيكون نافذة على القارة الإفريقية، مؤكدا أن أبواب السفارة الروسية مفتوحة أمام الجزائريين.

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وهنأ شوفايف RT بافتتاحها مكتبها الإقليمي، شاكرا كل من ساهم في تسهيل إتمام هذا المشروع، وأكد استعداد السفارة الروسية للمساعدة بإنجاح مهمة فريق القناة في المكتب الجديد.

وافتتحت قناة "RT العربية" رسميا مكتبا إقليميا لها في الجزائر، وأطلقت برنامج "استوديو الجزائر"، وهو الخامس ضمن سلسلة برامج حوارية سياسية من عواصم عالمية.

ويعمل في مكتب القناة بالجزائر أكثر من 25 موظفا، يحررون الأخبار ويعدّون البرامج والمقالات والمقابلات، كما يغطون أهم الأحداث في الجزائر وأنحاء إفريقيا.

كما يتعاون المكتب مع الجسد الصحافي، والمؤسسات التعليمية في الجزائر.

المصدر: RT