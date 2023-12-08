مصر.. الأجهزة الأمنية تضبط "رجال شرطة مزيفين" في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، قاموا بسرقة سيارة أحد الأشخاص بانتحالهم صفة "رجال شرطة".

وقال قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة أن عدة اشخاص ادعوا أنهم عناصر أمنية، قاموا باستيقاف شخصين كانا يهمان بركوب سيارة خاصة، وقاموا بالتعدي عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتركوهم لاحقا ولاذوا بالفرار.

وقالت الشرطة أنه تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 3 عاطلين وسائق، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم في السيارة وبيعها لعميلهم "السيئ النية"، وهو مقيم بمحافظة القليوبية، نظير (مبلغ مالي) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها.

المصدر: "مصراوي"