وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير التعاون في "المجال الدفاعي"

تلقى وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث استعرض الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيان: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي".

سمو #وزير_الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها. pic.twitter.com/dML5O0npBS — وزارة الدفاع (@modgovksa) December 7, 2023

وأضافت: "تطرق الاتصال، إلى الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها".

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المصدر: RT + وكالة الأنباء السعودية