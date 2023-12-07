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وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير التعاون في "المجال الدفاعي"

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير التعاون في
(وكالة الأنباء السعودية)
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تلقى وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث استعرض الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيان: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي".

وأضافت: "تطرق الاتصال، إلى الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها".

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المصدر: RT + وكالة الأنباء السعودية

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