خبراء عسكريون يتحدثون عن أول راجمة صواريخ مصرية تظهر للنور

تحدث خبيران عسكريان لـRT عن ظهور راجمة صواريخ مصرية الصنع لأول مرة في تاريخ مصر، خلال معرض الصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس - 2023".

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وعلق الخبير العسكري والاستراتيجي ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء نصر سالم على أهمية معرض إيديكس 2023، والهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله، وهو الاطلاع على أحدث ما في الترسانة العالمية من نظم دفاعية وأسلحة ومعدات، ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال معرض يجمع كل الأسلحة والمعدات نظم التسليح، كي يستطيع المسؤولين بتسليح الجيوش، والمقارنة بينها في مكان واحد مابين الأحدث والافضل وتطويرها.

وتابع سالم: "الهدف من تنظيم معرض ايديكس أيضا، هو عرض مالدينا من أنظمة وأسلحة حديثة، يتم عرضها بثقة مقارنة بكل نظم التسليح العالمية، واليوم حين تقدم مصر راجمة الصواريخ "رعد200"، عيار 122 ملي وهي من احدث الأنظمة المصنعة في مصر كاملة بنسبة 100%، بالإضافة إلى الفرقاطة الجبار".

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي: "عندما نخوض مجال تصنيع التسليح، فلا مفر من ذلك، وتصنيع المعدات الحربية وأنظمة الدفاع ذات أهمية بالغة في الوقت الحالي، لأن حاجة المعركة الحديثة تتطلب الاستهلاك الكبير من الأسلحة والمعدات والامداد المباشر منها أثناء الحرب، وهذا لا يمكن أن تتم تغطيته إلا بثلاثة طرق لا مفر منها، أولها تصنيع الأسلحة".

وشدد اللواء نصر سالم: "أنه لابد من الاعتماد على الدول الكبرى، التي يمكنها إمدادنا بالأسلحة المتقدمة، مثل روسيا والاتحاد السوفيتي سابقاً، وإن لم يتوفر هذا فلابد من تعدد مصادر التسليح، وبالفعل مصر اتخذت هذه السياسات الثلاث، وتعمل على ضغط وتطوير مجال تصنيع المعدات الحربية والأسلحة، سواءً كان خالصاً أو مشتركا".

واختتم قائلا: "مصر تقدم إنتاجها بمنتهى الثقة على مستوى العالم كله، وكما شاهدنا في هذا المعرض، وهناك أشياء كثيرة ربما لم يأتي الحديث عنها، ولكن لدينا الفرقاته الجبار صناعة مصرية خالصة 100%، وراجمة الصواريخ رعد 200، مصر تقدمهم للعالم وللمهتمين بهذا الشأن جنباً إلى جنب مقارنة بكل أنظمة التسليح المماثلة، التي تنتجها أقدم الدول وأكثرها تقدما في هذا المجال".

من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد الغباشي، إن الحدث الأكبر في المعرض هو راجمة الصواريخ الـ"122" مل والتي أطلق عليها "رعد"، حيث احتفظت مصر بتصنيعها بالكامل كأهم وأحدث وأبرز المنتجات العسكرية المصرية في معرض "إيديكس 2023".

وتابع: "قبل أن نتحدث عن هذا الحدث يجب أن نعود بالذاكرة إلى 2013 بعد تولي الرئيس عدلي منصور مسؤولية الحكم في مصر كمرحلة انتقالية وتوجه مصر تماما إلى الشرق لتنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على جهة واحدة، والتي توجت باجتماعات الفريق الأول عبد الفتاح السيسي وقتها وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسفير نبيل فمهس مع وزيري الخارجية والدفاع في روسيا سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، بعدها حدثت العديد من الاجتماعات فيما سمى باجتماعات 2+2 والتي نتج عنها التعاون العسكري المصري الروسي، والتي كانت نتائجه طيبة جدا للقوات المسلحة المصرية والتصنيع المصري".

ونوه بأن مصر بدأت في فك العزلة التي كانت مفروضة عليها سنوات طويلة من جانب واحد، هذا التنويع وهذا القرار التي بدأت به روسيا مع مصر أعقبه تعاون عسكري مع ألمانيا وفرنسا وعدد من الدول مثل الصين والهند وكوريا ونتيجة هذا مصر اتجهت لعمل قاعدة صناعية عسكرية تتيح لها نسب من المكون المحلي في الأسلحة والمعدات وصولا إلى إنتاج عدد من الأسلحة كاملة التصنيع بنسبة 100%.

وأكد الخبير المصري أن هذه الراجمة لها خصائص متعددة كصفات فردية أو قصف مساحي وهو معيار كثير الاستخدام في العمليات العسكرية وهو 122 مل، وما نشاهده من إمكانيات في قوة المحرك الذي يبلغ حوالي 385 قوة الحصان والتدريع السميك للمركبة وقوة الجنزير كمركبة ذاتية الحركة يُعطيها أيضا قوة كبيرة وقدرة على المناورة، وبالتالي نحن أمام سلاح من أحدث ما يكون في هذا المجال من مجال الراجمات الصاروخية.

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد الغباشي: "وهو أيضا يمثل تطور نوعي وإضافة قوية للدولة المصرية وأيضا للأمن القومي المصري والعربي وستساعد على زيادة كفاءة القوات المصرية في المنطقة وترتيبها العسكري العالمي".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم