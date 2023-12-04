فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" الروسية ترسو في ميناء الجزائر

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن الفرقاطة الروسية "الأميرال غريغوروفيتش" من الأسطول الروسي للبحر الأسود رست اليوم الاثنين، بميناء الجزائر.

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فإن "هذا التوقف يدخل في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي".

وأضاف البيان، أنه "على هامش هذا التوقف، قام قائد المهمة وقائد الفرقاطة الروسية بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى على مستوى مقر القاعدة البحرية بالجزائر/ الشهيد عمار علي، المدعو علي لابوانت، بالناحية العسكرية الأولى".

وأكد البيان أن "التوقف سيدوم إلى غاية 12 ديسمبر الجاري، حيث سيتم إجراء تمرين بحري مشترك يوم 08 ديسمبر 2023، على مستوى الواجهة البحرية الوسطى، كما يهدف هذا النشاط لتعزيز التعاون العملياتي المشترك بين البحريتين الجزائرية والروسية".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT + صحيفة "الشروق" الجزائرية