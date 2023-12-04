"سنرتدي الثوب عام 2050".. وزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا

أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاعلا بتصريح قال فيه إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيواصلون "ارتداء الثوب بحلول عام 2050".

وقال وزير الطاقة السعودي في كلمته في مؤتمر "جيبكا السنوي الـ17": "لدي أيضا تعليق آخر من أجل محمد... هذا الشاب اليافع الذي رأيناه في مقطع الفيديو".

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "لم أستطع إلا أن ألتفت انتباهه وانتباه المؤتمر إلى الأمر... في عام 2050 سنكون مازلنا نرتدي الثوب".

وتابع وزير الطاقة السعودية: "مرة أخرى يجب أن أؤكد على هذا الأمر، لن نقدم على تغيير ألواننا ولن نغير معتقداتنا ولن نغير فخرنا بتاريخنا أو ثقافتنا، لكن ما نفعله في رؤانا المتعددة، هو أن نجعل الأجيال القادمة فخورة بأنفسها مثلما نحن اليوم فخورون".

#وزير_الطاقة الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان في منتدى "جيبكا" الـ17 في #قطر:



لن نغيّر معتقداتنا، ولن نغيّر اعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا، وسنظل نرتدي الثوب حتى 2050..مانقوم به اليوم هو أن الأجيال القادمة سوف تكون كما نحن اليوم فخورون بأنفسنا.#السعوديةpic.twitter.com/uYDoWBwdqQ — عوده بن صياح المهوس (@anfh300) December 3, 2023

وظهر الشاب الذي تحدث عنه وزير الطاقة السعودي مرتديا زيا أبيض، في مقطع يظهر تطور الحياة الافتراضية في دول الخليج بحلول عام 2050.

وتفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل مع ما قاله الوزير وأعادوا نشر تصريحه.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة .



لن نغيّر معتقداتنا، ولن نغيّر اعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا، وسنظل نرتدي الثوب حتى 2050 مانقوم به اليوم هو أن الأجيال القادمة سوف تكون كما نحن اليوم فخورون بأنفسنا.

________ pic.twitter.com/kKh9tuVFFw — سالم العاصمي (@Salem29389) December 3, 2023

وزير الطاقة السعودي من مؤتمر "جيبكا" في #قطر:



لن نغيّر معتقداتنا، ولن نغيّر اعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا، وسنظل نرتدي الثوب حتى 2050، مانقوم به اليوم هو ما ستكون عليه الأجيال القادمة، فخورون بأنفسنا 🇸🇦 pic.twitter.com/pfrFmfemfP — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) December 4, 2023

وزير الطاقة السعودي من مؤتمر "جيبكا" في #قطر:



لن نغيّر معتقداتنا، ولن نغيّر اعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا، وسنظل نرتدي الثوب حتى 2050، مانقوم به اليوم هو ما ستكون عليه الأجيال القادمة، فخورون بأنفسنا 🇸🇦 pic.twitter.com/0WWZMTl57f — Dr. Hussein Alattas (@hattas1977) December 4, 2023

المصدر: RT