الجيش المغربي يرد على "مزاعم بانشقاق مجموعة من الضباط" ويوجه أصابع الاتهام لـ"جهات معادية"

نفت القوات المسلحة الملكية المغربية، الأنباء المتداولة بخصوص "انشقاق مجموعة من الضباط بالجيش".

وقالت القوات المسلحة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "منابر إعلامية محسوبة على جهات معادية للمغرب تداولت خبرا كاذبا حول انشقاق مجموعة من الضباط بالجيش المغربي".

واعتبرت أن "الترويج لهاته المعلومات الزائفة يُظهر مدى يأس وتخبط أعداء المغرب بعد عجزهم عن النيل منه بشتى الوسائل"، مشيرة إلى أن "هذه الجهات تستهدف المس بمعنويات الجنود المغاربة".

وأضاف البيان أن القوات المسلحة "ستظل عصية على كل المحاولات الخسيسة التي لن تصمد أمام تماسك أفراد الجيش وإخلاصهم لقائدهم الأعلى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

المصدر: RT