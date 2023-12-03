وزير صحة مصر يكشف إنشاء خريطة صحية للأمراض المتعلقة بتغير المناخ

أكد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إدراك الحاجة لمعالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة مبينا اتخاذ الدولة تدابير لدمج اعتبارات تغير المناخ في تخطيط الرعاية الصحية والاستجابة.

وقال الوزير في كلمة خلال جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي والصحي"، التي عقدت اليوم الأحد، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ COP 28 الذي تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "إدراك الدولة المصرية للحاجة إلى معالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة، انعكس بوضوح في الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، التي أعطت الأولوية للصحة باعتبارها ركيزة رئيسية للعمل المناخي، وهو ما ساعد على اتخاذ خطوات واسعة في عمليات التنفيذ على أرض الواقع".

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ونوّه بإنشاء خريطة صحية للأمراض المتعلقة بتغير المناخ، وقال: "هناك عمل على إنشاء خريطة صحية للأمراض المتعلقة بتغير المناخ، لتسهيل الوصول إلى أفضل توزيع جغرافي للقضايا الصحية المتعلقة بالمناخ، مما يتيح التدخلات المستهدفة وتخصيص الموارد".

وأضاف عبد الغفار: "إن مصر واحدة من الدول الرائدة التي تسعى لتعزيز مرونة التعامل مع الآثار الصحيّة المرتبطة بالمناخ، وهو ما يتضمّن تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال بناء القدرة على التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، لحماية الفئات الضعيفة بشكل أفضل وضمان إتاحة الخدمات الصحية في أوقات الأزمات".

وتطرق أيضا إلى توسيع وتطوير ودعم وزارة الصحة للخدمات الوقائية، وخاصة المتعلقة بالتطعيم والتحصين ضد العدوى، من خلال توسيع برامج التطعيم وضمان إمكانية الوصول إليها، لمنع انتشار الأمراض التي قد تتفاقم بسبب تغير المناخ.

المصدر: القاهرة 24