"المقاومة الإسلامية" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني تنشر ملخص هجماتها ضد الجيش الإسرائيلي السبت

نشرت "المقاومة الإسلامية" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، ملخص لعملياتها ضد مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية .

إقرأ المزيد

- القطاع الشرقي:

1- 1-12-2023 الساعة 23:20 استهداف مرابض مدفعية "ديشون" التي قصفت بلدة حولا، بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 13:40 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 16:25 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 16:25 استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 11:00 استهداف مرابض المدفعية في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 12:50 استهداف موقع الراهب وحاميته بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 12:50 "استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في جيش العدو الإسرائيلي (ثكنة بيرانيت) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".

4- الساعة 14:35 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 15:00 "استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".

6- الساعة 15:10 استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

7- الساعة 15:30 استهداف قوّة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها داخل منزل في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة و"تحقيق إصابات مباشرة كردٍّ أولي على قصف العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة حولا بجنوب لبنان يوم أمس".

8- الساعة 16:25 استهداف قوّة عسكرية إسرائيلية ثانية أثناء تواجدها داخل منزل في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة و"إيقاع إصابات مؤكّدة في إطار الرد على قصف العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة حولا بجنوب لبنان يوم أمس".

المصدر: RT