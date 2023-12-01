مجلس الأمن الدولي يرفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال

تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال الذي تم فرضه في عام 1992.

وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع إلى جانب القرار، الذي أعدته بريطانيا.

وقالت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا في أعقاب التصويت: "نرحب برفع حظر توريد الأسلحة عن هذا البلد. وتدعو روسيا باستمرار إلى إعادة النظر في العقوبات المؤقتة على دول إفريقيا، والتي تعيق تطوير أجهزة الأمن الوطنية".

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وأضافت: "نأمل في أن يساهم الإجراء الذي اتخذناه بشكل ملموس في تجاوز الصعوبات القديمة التي تواجه عملية تعزيز مؤسسات الدولة".

وأشارت إلى أن روسيا تقدم للصومال مساعدات بلا مقابل، وتخطط لتوريد 25 ألف طن من الحبوب إلى الصومال حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن الأمم المتحدة فرضت حظرا على أي توريدات للأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال في عام 1992 على خلفية اندلاع حرب أهلية في البلاد.

المصدر: تاس