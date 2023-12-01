الشناوي: إقبال المصريين بالخارج على التصويت يؤكد أن الشعب يريد صنع المستقبل

قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن إقبال المصريين بالخارج على التصويت يؤكد أن الشعب يريد الحياة.

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وأضاف الشناوي أن إقبال المصريين على التصويت تأكيد واضح على وجود إرادة حقيقية للمشاركة في صنع المستقبل وتغيير معالمه وفقا لما يحقق صالح الوطن وجميع المواطنين.

وأشار إلى أن غرف عمليات الحملة، تتابع عملية التصويت بعناية وترصد كافة فاعلياتها، وتتواصل مع المواطنين على مدار 24 ساعة، ويتزايد الأمل في التغيير وفقا لإرادة الشعب.

وقال المتحدث: "تابعنا تصويت العديد من المواطنين في بعض الدول وإعلانهم أن صوتهم إنحاز للمرشح فريد زهران، ومنهم الحقوقي عادل سليمان في تركيا، والكاتبة الصحفية إسراء عبدالفتاح من أمام السفارة المصرية في أمستردام، وغيرهم ".

وبدأ اليوم الجمعة، تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر على مدار 3 أيام تنتهي يوم الأحد في 137 لجنة فرعية، موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

المصدر: RT