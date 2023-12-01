الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب قبالة طرابلس

أعلن الجيش اللبناني أنه تمكن من إحباط عملية تهريب عدد من الأشخاص، قبالة سواحل مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "بتاريخ 1 / 12 /2023، في إطار مراقبة الحدود البحرية ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه 110 أشخاص بينهم لبنانيان و108 سوريين".

بتاريخ ١ /١٢ /٢٠٢٣، في إطار مراقبة الحدود البحرية ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه ١١٠ أشخاص بينهم لبنانيان و١٠٨ سوريين.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/OE6sf9lJbIpic.twitter.com/cicy3cqti3 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 1, 2023

المصدر: RT