العراق.. مقتل 11 شخصا في هجوم نسب إلى تنظيم "داعش"

قتل 11 شخصا في شرق العراق حينما انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد الجمعة مصدران أمنيان.

واستهدف الهجوم الذي وقع ليل الخميس في محافظة ديالى حافلة صغيرة كانت تقل مدنيين خلال عودتهم من تجمع انتخابي لمرشح من عشيرتهم، كما قال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة "أ ف ب".

وندد محافظ ديالى مثنى التميمي إثر الهجوم بـ"عملية جبانة نفذتها عصابات داعش الإرهابية"، داعيا القوات الأمنية إلى اتخاذ "المزيد من الحيطة والحذر من الخلايا النائمة التابعة إلى داعش".

وقال مصدر أمني ثان من بغداد للوكالة إن "11 قتلوا وأصيب 17 آخرون بجروح إثر هجوم بعبوة ناسفة تبعها هجوم مسلح" استهدف الأشخاص الذين تجمعوا إثر الانفجار الأول في قرية العمرانية في منطقة المقدادية.

وأفاد المسؤول في وزارة الداخلية بأن "حافلة صغيرة استهدفت بعبوتين ناسفتين أثناء العودة من تجمع انتخابي"، مضيفا أن التفجير أعقبه "إطلاق نار من قناص من مصدر مجهول". وقال إن الحصيلة بلغت 12 قتيلا و13 جريحا.

وأتى الهجوم قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر التي تتمتع بصلاحيات واسعة وتنتخب المحافظين.

المصدر: "أ ف ب"