وزير النقل: 30 بالمائة فقط من التونسيين يستعملون النقل العمومي

قال وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، الخميس، إن عدد الذين يستعملون النقل العمومي الجماعي، تراجع إلى 30 بالمائة في الوقت الحالي مقابل 70 بالمائة خلال سبعينيات القرن الماضي.

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وأضاف المجيدي في إجابته عن أسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة النقل لسنة 2024، أن الوزارة تسعى عبر الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل في أفق 2040، لتدارك الخلل وإصلاحه عبر إعادة النقل العمومي لمكانته الطبيعية، عبر القيام ببرنامج يهدف إلى تطوير هذا النمط من النقل حتى يكون نقلا أخضر صديقا للبيئة ومستداما.

وأوضح أنه تم على هذا الأساس، أصدار توصية في حالة اعتزام القيام باقتناءات حافلات جديدة في إطار البرامج الاستثمارية للشركات الجهوية أو الوطنية للنقل بتخصيص نسبة 25 بالمائة من الاقتناءات الجديدة للحافلات الكهربائية والصديقة للبيئة، معتبرا أن مستقبل النقل في تونس يعتمد على الطاقة النظيفة.

وقال الوزير التونسي، إنه رغم التراكمات التي عاشتها الشركات الوطنية والجهوية للنقل والتي جعلت من الصعب تلبية جميع احتياجات المواطنين، فإن الأولوية المطلقة هي لتامين النقل المدرسي والجامعي ذلك أن نصف الأسطول تقريبا، 48 بالمائة، مخصص للنقل المدرسي والجامعي وأن الوزارة استخدمت حافلات الشركات الوطنية للنقل بين المدن لنقل التلاميذ والطلبة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء