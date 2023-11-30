فولودين: حجم التبادل التجاري بين روسيا وليبيا تضاعف 2.8 مرة خلال عام

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وليبيا آخذ في النمو، وقد زاد هذا العام وحده بمقدار 2.8 مرة.

جاء ذلك خلال اجتماع فولودين برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد تكالة، الذي يجري زيارة رسمية إلى روسيا تهدف لبحث قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في مختلف القطاعات.

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وتابع فولودين: "تتمتع روسيا وليبيا بإمكانات كبيرة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما أن العلاقات بين روسيا وليبيا ذات جذور عميقة. وقد دافعنا دائما عن التعاون مع ليبيا. ولا شك أن وصولكم سيعطي زخما لتطوير علاقاتنا".

وأوضح فولودين أنه، وفي إطار البعد البرلماني، يجب القيام بكل شيء لضمان أن يكون الحوار "على أساس منهجي مستدام"، بحيث تتطور العلاقات ليس فقط في إطار التعاون بين مجموعات الصداقة أو الزيارات لمرة واحدة، ولكن أيضا على مستوى اللجان والهيئات ذات الصلة. وأضاف أن التعاون بين البلدين يستند إلى "مبادئ الصداقة والتعاون متبادل المنفعة وغياب المعايير المزدوجة، وكذلك عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول المستقلة".

من جانبه صرح تكالة بأن زيارته لروسيا "تساهم في تعزيز وتطوير الصداقة بين البلدين"، معربا عن ثقته بوجود مصالح مشتركة، وتابع: "ووفقا لها نعمل على تطوير تعاوننا، وأعتقد أن هذا يساهم في المضي قدما". واقترح تكالة إنشاء مجموعة اتصال مع مجلس الدوما لتنسيق عمل البرلمانيين، حيث قال: "نحن مهتمون بكل ما يحدث في بلدكم، ونعتقد أن البرلمان يجب أن يكون له تأثير معين على السلطات التنفيذية، وعلى الحكومات لتبني مشاريع قوانين معينة يقترحها كل من مجلس الدوما والمجلس الأعلى للدولة الليبية.

وقد أيّد فولودين اقتراح تكالة، حيث أكد على الحاجة إلى "البحث عن أشكال جديدة وأكثر فعالية للتعاون، وقال: "هناك خمسة فصائل سياسية في مجلس الدوما، ولكن على الرغم من اختلاف تلك الفصائل في وجهات النظر والبرامج، إلا أنهم جميعا يجمعون على ضرورة بناء علاقات مع ليبيا وبرلمانها".

المصدر: تاس