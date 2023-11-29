اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية المشتركة تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحثوا معه الأوضاع في قطاع غزة.

وجرى خلال الاجتماع، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، والعودة إلى مسار السلام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم بأهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، مؤكدين على رفضهم القاطع لكل أشكال الاستيطان السافر والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتضم اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، كلا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبدالله، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مارسودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر، وممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن وزير الدولة الإماراتي خليفة المر.

المصدر: RT