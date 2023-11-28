مباحثات سعودية برازيلية وتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية

عقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جلسة مباحثات مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، استعرضا خلالها التنسيق معاً لتعزيز تعاون البلدين في شتى المجالات.

جاء ذلك بعد استقبال ولي العهد السعودي للرئيس البرازيلي في قصر اليمامة بالرياض يوم الثلاثاء، وبحثا الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

(وكالة الأنباء السعودية)

(وكالة الأنباء السعودية)

(وكالة الأنباء السعودية)

كما شهد ولي العهد السعودي والرئيس البرازيلي مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الطاقة بين البلدين، وقعها من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومن الجانب البرازيلي ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة.

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المصدر: RT + وكالة الأنباء السعودية