فيديو لعمليات تسليم "القسام" و"سرايا القدس" أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل

انتشرت مقاطع فيديو توثق عمليات تسليم كتائب القسام وسرايا القدس بشكل مشترك، للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتظهر مقاطع الفيديو عناصر تابعين كتائب القسام وسرايا القدس وهو يرافقون للأسرى الإسرائيليين أثناء عملية التسليم.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.

ومن المقرر تسليم 10 أسرى إسرائيليين، بالاضافة لأجنبيين اثنين، والذين جرى أسرهم من مستوطنة نير عوز في غلاف غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان إن ممثلي الصليب الأحمر نقلوا 10 أسرى إسرائيليين واثنين من تايلاند إلى مصر.

وأوضح أن "قافلة المختطفين العائدين إلى إسرائيل تشق طريقها عبر الأراضي المصرية إلى نقطة التقاء قواتنا في معبر كرم أبو سالم. وسيقوم ممثلو المؤسسة الأمنية بالتحقق من هوية الأسرى العائدين إلى نقطة الالتقاء"، حسبما ذكر البيان.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط.

المصدر: RT