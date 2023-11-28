"بعد انتهاك الهدنة".. بن غفير يدعو نتنياهو إلى "عودة الجيش الإسرائيلي للقتال وسحق حماس مرة أخرى"

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير "دعا إلى العودة للقتال وسحق حماس مرة أخرى"... "بعد انتهاك الهدنة".

فـ"بعد انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أعقاب تفجير ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة"، حسب الرواية الإسرائيلية، دعا إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى "عدم احتواء تفجير العبوات الناسفة التي استهدفت جنودنا، وإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بسحق حماس بالقوة مرة أخرى".

ووفقا لبن غفير، "يجب ألا ننتظر مقتل مقاتلينا، لا سمح الله، يجب أن نعود إلى العمل وفقا لهدف الحرب..التدمير الكامل لحماس".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس".

في حين أكد المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية اخترقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"