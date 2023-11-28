استهداف مركز يهودي في مونتريال (صور)

تعرض مركز يهودي في مونتريال لهجوم بزجاجة حارقة، في استهداف ندد به بشدة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي تشهد بلاده مؤخرا تصاعد الأعمال المعادية للسامية.

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وقال شاول إيمانويل، المدير العام لـ"مجلس الطائفة اليهودية" في بيان، إن المركز تعرض للهجوم حين "لم يكن بداخله أحد، والأضرار طفيفة"، منددا بـ"هجمات متكررة عنيفة وبغيضة".

وأوضح أن قنبلة المولوتوف كسرت زجاج الباب الأمامي واستقرت في ردهة المركز، مما أدى إلى احتراق جزء من سجادته.

من جهته، ندد رئيس الوزراء جاستن ترودو بالهجوم، وقال في منشور على منصة "إكس": "أدين بشدة الهجوم على مبنى مجلس الطائفة اليهودية في مونتريال".

وأضاف أن "أعمال العنف المعادية للسامية المستمرة هذه مؤسفة وغير مقبولة، ويجب أن تتوقف على الفور. ويجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا ضد مثل هذه الأعمال الدنيئة والبغيضة".

I strongly condemn the attack on the Jewish Community Council of Montreal building yesterday. These continued acts of antisemitic violence are deplorable and unacceptable – and must stop immediately. We must all stand united against such vile, hateful acts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 27, 2023

وكانت مدرستان يهوديتان في مدينة كيبيك تعرضتا في وقت سابق من نوفمبر الجاري لإطلاق نار، إحداهما استهدفها الرصاص مرتين، في هجمات لم تسفر عن وقوع إصابات. كما استهدف هجوم بالزجاجات الحارقة كنيسا يهوديا.

Molotov Cocktail Thrown At Jewish Community Council Of Montreal Building As Anti-Semitism Continues To Surge In Canada. https://t.co/amvm8NAgfc — Spencer Fernando 🇨🇦 (@SpencerFernando) November 27, 2023

المصدر: أ ف ب