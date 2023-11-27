الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة لمغادرة أسرى الدفعة الحدود باتجاه إسرائيل (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم مساء يوم الاثنين من قطاع غزة، يخضعون الآن لمرافقة قوات الأمن في الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب البيان، سترافق القوات العائدين حتى وصولهم إلى ذويهم في المستشفيات، بعد خضوعهم لتقييم أولي لحالتهم الطبية.

وأعلنت قناة "كان" العبرية في وقت سابق من ليل الاثنين، عن وصول أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم حماس في الدفعة الرابعة من اتفاق التبادل إلى إسرائيل بعد أن قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق انهم في الطريق إلى إسرائيل.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم الإفراج عن 6 محتجزين تايلانديين الليلة، بالإضافة إلى 11 اسيرا إسرائيليا، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا فلسيطينيا (أطفالا ونساء) من السجون الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن إسرائيل ستستعيد جميع الأسرى سواء بـ"الاتفاق أو الحرب.. الجهود مستمرة لإعادة الرهائن.. ونطالب بتمكين الصليب الأحمر من زيارتهم".

وتابع في ايجاز صحفي مساء اليوم الاثنين أن حماس "مسؤولة عن حياة كل الرهائن"، في إشارة إلى أسرى يعتقد أنهم محتجزون لدى إحدى فصائل الجبهة الشعبية.

كم قال هاغاري أن الجيش الإسرائيلي يأخذ معلومات استخباراتية من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم.

وقد أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

وتشارف الهدنة بين إسرائيل و"حماس" على الانتهاء في يومها الرابع، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى والرهائن.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة المؤقتة السلطات الإسرائيلية 13 أسيرا من النساء والأطفال، و10 محتجزين من تايلاند وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 امرأة وطفلا أسرى من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج "حماس" عن 13 أسيرا إسرائيليا و4 محتجزين تايلانديين.

وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 أسيرا إسرائيليا، إضافة إلى 4 محتجزين آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT