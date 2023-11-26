السيسي يستجيب لاستغاثة طفل فلسطيني وينقله إلى مصر لتلقي العلاج

استجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناشدة أقارب الطفل الفلسطيني أحمد شبات، الذي تعرض لقصف إسرائيلي فقد فيه جميع أفراد أسرته وفقد أيضا قدميه.

وأمر السيسي باستقبال الطفل في أحد المستشفيات المصرية، وتقديم المساعدات الطبية والصحية له وكل أوجه الرعاية.

وقال أحد أقارب الطفل: "كل الشكر للدولة المصرية أم الدنيا وللرئيس السيسي، بحمد لله استجاب للأمر، بشكل سريع جدا، بارك الله فيه وفي أم الدنيا".

وفي وقت سابق، قالت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن قطاع غزة بات المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى حياة الأطفال.

وصرحت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، أمام مجلس الأمن الدولي بعد زيارتها جنوب قطاع غزة، بأن أكثر من 5300 طفل قتلوا في 46 يوما فقط، أي 115 طفلا يوميا خلال أسابيع وأسابيع".

المصدر: بوابة الأهرام