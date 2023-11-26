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مسيرات حاشدة بطنجة والدار البيضاء دعما لغزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مسيرات حاشدة بطنجة والدار البيضاء دعما لغزة (فيديو)
Globallookpress
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شارك عشرات آلاف المغاربة، الأحد، بمدينتي طنجة والدار البيضاء، في مسيرات حاشدة، للمطالبة بدعم فلسطين، خاصة قطاع غزة.

ورفع المشاركون في مسيرة طنجة الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور الأقصى وضحايا الحرب بغزة.

كما رفع المشاركون شعارات تدعو لمقاطعة الشركات والعلامات التجارية التي تتهمها هيئات داعمة للقضية الفلسطينية بدعم اسرائيل. كما رفعوا لافتات تطالب بوقف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.

وأشاد المشاركون بـ"المقاومة" التي ساهمت في إطلاق أسيرات فلسطينيات.

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها طنجة، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

 

 

المصدر: طنجة 24

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