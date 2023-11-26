مسيرات حاشدة بطنجة والدار البيضاء دعما لغزة (فيديو)

شارك عشرات آلاف المغاربة، الأحد، بمدينتي طنجة والدار البيضاء، في مسيرات حاشدة، للمطالبة بدعم فلسطين، خاصة قطاع غزة.

ورفع المشاركون في مسيرة طنجة الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور الأقصى وضحايا الحرب بغزة.

هادشي اليوم من طنجة pic.twitter.com/MdUKzxmuZi — Bilal Al' (@Allouha_Bilal) November 26, 2023

كما رفع المشاركون شعارات تدعو لمقاطعة الشركات والعلامات التجارية التي تتهمها هيئات داعمة للقضية الفلسطينية بدعم اسرائيل. كما رفعوا لافتات تطالب بوقف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.

اسمع ماذا يقول المغاربة عن الصهاينة في شعاراتهم pic.twitter.com/bNr8wQBeiq — hicham tawfik هشام توفيق (@hichamtowfik) November 26, 2023

وأشاد المشاركون بـ"المقاومة" التي ساهمت في إطلاق أسيرات فلسطينيات.

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها طنجة، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

المصدر: طنجة 24