حماس تشكو من عدم التزام إسرائيل باتفاق التبادل ومسؤول يقول: إطلاق الأسرى اليوم سيتم قريبا وبسلاسة

نقلت صحيفة يديعوت العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي قوله إن إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى في اتفاق التبادل بين حماس وإسرائيل ستتم قريبا وأن الأمر اليوم "يبدو أنه يتقدم بسلاسة أكبر".

واشتكت حركة حماس مجددا لمصر وقطر من ضعف وتيرة دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن اتفاق التبادل ووقف النار المؤقت.

وعلقت حماس أمس الافراج عن الدفعة الثانية بعد اتهام إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، لكنا استأنفت العملية بعد وساطة مصرية وقطرية، وتمت العملية بعد تأخير استمر 7 ساعات عن الموعد المقرر.

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وقال المتحدث باسم السجون الإسرائيلية اليوم الأحد، إن الإدارة تلقت خلال ساعات الصباح قائمة الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم من سجون مجدو وجلبوع والدامون وعوفر وكتسيعوت ورامون ونفحة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن مصر تسلمت أسماء 13 رهينة إسرائيلية و39 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد.

المصدر: يديعوت أحرنوت