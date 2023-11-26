مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وقالت الوكالة أن محمد رياض صالح (16 عاما) قتل مساء السبت، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على محمد في منطقة جبل الطويل على مدخل مستعمرة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، مضيفة أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، وقامت باعتقاله وهو مصاب.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد محمد".

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وكان 4 فلسطينيين قتلوا في وقت سابق من مساء السبت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة إلى 237 فلسطينيا ومئات الجرحى فيما وصلت إلى الاعتقالات الى نحو 3 آلاف في مناطق مختلفة من الضفة.

المصدر: وفا