السعودية.. السلطات تقبض على وافدين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي وتكشف عن جنسيتيهما

أفاد الأمن العام السعودي اليوم السبت بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي.

وأوضح "الأمن العام" أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لاتخاذهما شقة سكنية مزودة بأجهزة وشرائح اتصال وكراً لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم".

وأشار "الأمن العام" إلى أن "عدد البلاغات في مناطق المملكة وصل إلى 146 بلاغا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية 22 مليون ريال"، مؤكدا أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة".

المصدر: RT