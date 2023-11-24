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الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و"حماس" تدخل حيز التنفيذ

الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و"حماس" تدخل حيز التنفيذ

أخبار العالم العربي

الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و
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دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" في قطاع غزة اليوم الجمعة حيز التنفيذ.

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وتم التوصل يوم الأربعاء إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في القطاع بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت "حماس" أنها توصلت  إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق، قد أكد في تصريحات سابقة أن الهدنة في قطاع غزة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

المصدر: RT

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