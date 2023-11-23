مصر.. تاليس وكولاس رايل وأوراسكوم تفوز بعقد قيمته أكثر من مليار يورو لبناء خط مترو في الإسكندرية

فازت مجموعة "تاليس" للأنظمة الإلكترونية، التابعة لشركة سكك الحديد "كولاس كولاس رايل" وشركة "أوراسكوم" المصرية بعقد بقيمة 1.3 مليار يورو لبناء خط مترو في الإسكندرية في مصر.

وأوضح أليسيو بينسيفيني، المدير العام لأنظمة النقل البري لشركة "تاليس" (Thales) في مصر، قائلا: "تتمتع تاليس بتاريخ طويل في مصر منذ أن عملنا مع السلطات الوطنية للأنفاق في مترو القاهرة في البداية، قبل 35 عاما".

وذكرت "تاليس" في بيان أن الهدف من وراء المشروع "تخفيف الازدحام المروري على الطرق في الإسكندرية والمساهمة في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة".

هذا وستقوم "تاليس" أيضا بنشر تقنية الإشارات الخاصة بها والتي تسمى CBTC (التحكم في القطارات القائم على الاتصالات) والتي تسمح للقطارات بالاتصال الدائم بالأرض لمعرفة "موقع القطارات والمسافات وسرعات الحركة" بدقة.

وستوفر الشركة الفرنسية أيضاً حلول المراقبة بالفيديو، من بين أمور أخرى، لمنع التطفل على الشبكة.

المصدر: "فرانس برس"