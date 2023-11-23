أبو عبيدة يعلن تدمير مئات الأليات العسكرية وقتل عدد كبير من الجنود في كمائن في مناطق واسعة من غزة

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" اليوم الخميس أن القسام دمرت 335 آلية عسكرية واستهدفنا عشرات الجنود آخرها كمائن التوام والرنتيسي وبيت حانون.

أبو عبيدة: "في اليوم 48 من معكرة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم".

أبو عبيدة: "استهدفنا 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان".

أبو عبيدة: "استهدفنا 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة".

أبو عبيدة: "مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو".

أبو عبيدة: "أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى".

أبو عبيدة: "استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد".

أبو عبيدة: "بطولات مجاهدينا بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم ونواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي".

أبو عبيدة: "مجاهدونا متمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية".

أبو عبيدة: "العدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية".

أبو عبيدة: "خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي".

أبو عبيدة: كل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة.

أبو عبيدة: جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان.

أبو عبيدة: ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا.

أبو عبيدة: نحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو.

أبو عبيدة: ندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة.

أبو عبيدة: ندعو إخواننا في الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم.

أبو عبيدة: ندعو كل أحرار العالم إلى إيلام وإرباك دولة العدو في كل مكان.

أبو عبيدة: في اليوم 48 من معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الصهيوني.