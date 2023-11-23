مصر.. باحث إسلامي يرد على فيديو "المخابرات المصرية" المثير للجدل

رد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق والكاتب والباحث الإسلامي الشيخ سعد الفقي على تصريحات ستيوارت سيلدويتز الذي عمل مديرا سابقا لمجلس الأمن القومي الأمريكي.

وأكد الفقي في تصريحات لـRT أن ما قاله ستيوارت سيلدويتز يبرهن أنه عنصري ومريض نفسي ليس أقل من إيداعه في أحد المستشفيات النفسية للوقوف على حالته الميئوس منها.

ونوه بأن هذا الشخص: "جاهل لا يعرف شيئا عن الإسلام كدين سماوي يدعو إلى السلام والتعايش بين الناس وحتى إن اختلفت عقائدهم"، متابعا: "القرآن الكريم فهو كتاب سماوي وفيه العلاج الأمثل لكل الأمراض التي يعاني منها العالم قديما وحديثا وحتي يرث الله الأرض ومن عليها".

وقال الفقي إن: "ستيوارت سيلدويتز نموذج قبيح لشريحة أصابها الشطط والهوس تتحكم فيه السياسة الأمريكية المعوجة والعرجاء، وكان من نتائج وجودهم تزايد الصراعات في العالم والمزيد من القتلى الأبرياء، من خلال الترسيخ وتأجيح الصراعات والفتن والعنصرية والقتل، وأخرها ما يحدث من إبادة جماعية لأهالي غزة أصحاب الأرض من المحتل الغاصب".

وأشار الباحث الإسلامي المصري إلى أن ستيوارت سيلدويتز: "سيذهب كما ذهب أخوه له من قبل إلي مزابل التاريخ ويبقي الإسلام وكتابه ليضئ للبشرية العتمة التي صنعها هؤلاء ممن يدعون الاستنارة وهم أبعد مايكونون عنها".

وقال الفقي: "نؤكد أن نبي الإسلام محمد الذي نزل على قلبه القرآن الكريم لو كان موجودا الآن لاستطاع حل مشاكل البشرية جمعاء وهو يحتسي فنجان من القهوة، فقد دعا إلى السلام الحقيقي ووضع المعاهدات والنظم التي تكفل التعايش بين البشر وأنهم أخوه وأصلهم واحد".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يدعى ستيوارت سيلدوويتز يستفز عاملا مصريا.

وظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع رجل يرتدي معطفا أخضر وهو يعتدي بالشتائم والإهانات العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام على بائع فلافل في مدينة نيويورك.

وفي تسجيل للهجوم من داخل عربة الطعام، هدد سيلدوويتز البائع بجهاز المخابرات في مصر، قائلا إنهم "سيحصلون على والديك. هل يحب والده أظافره؟ سوف يخرجونهم واحداً تلو الآخر".

وبعد أن التقط سيلدوويتز صورة خاصة للبائع، وطلب منه "الابتسام"، سأله: "هل اغْتَصَبْتَ ابنتَك كما فعل النبي محمد؟"، ثم وصفه بأنه "جاهل" لأنه لا يتحدث الإنكليزية.

واستمر سيلدوويتز في الإشارة إلى النبي على أنه "مغتصب".

كما استمر في الإساءة قائلاً: “ماذا تتكلم؟ أنت تتحدث العربية، لغة القرآن، القرآن الكريم. إن بعض الناس يستخدمونه كورق (..). ما رأيك في ذلك؟ الناس الذين يستخدمون (..) في المرحاض. هل يزعجك؟ هل يزعجك؟ أخبرني بالحقيقة؟ أنت لا تتحدث الإنكليزية؟ هذا سيء للغاية. لهذا السبب تبيع الطعام في عربة طعام، لأنك جاهل، لكن يجب أن تتعلم اللغة الإنكليزية. سوف يساعدك عندما يقومون بترحيلك إلى مصر.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم