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خفر السواحل الأمريكي يضبط مخدرات بقيمة 21 مليون دولار على متن سفينة مجهولة الهوية في خليج عُمان

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خفر السواحل الأمريكي يضبط مخدرات بقيمة 21 مليون دولار على متن سفينة مجهولة الهوية في خليج عُمان
RT @CENTCOMArabic
ضبط مخدرات بقيمة 21 مليون دولار على متن سفينة مجهولة الهوية في خليج عُمان
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أعلن خفر السواحل الأمريكي عن ضبط شحنة مخدرات كانت على متن سفينة مجهولة الهوية أثناء مرورها في خليج عُمان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية ومقرها العاصمة البحرينية المنامة في بيان صحفي أصدرته يوم الأربعاء، إن طاقم خفر السواحل الأمريكي تمكن يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري من ضبط مواد مخدرة غير مشروعة بقيمة 21 مليون دولار أمريكي من سفينة لا تحمل أي جنسية في المياه الدولية في خليج عُمان.

وأضاف البيان أن طاقم خفر السواحل الذي يعمل تحت قيادة فرقة العمل المشتركة 150، قام بضبط 2000 كيلوغرام من الحشيش و384 كيلوغراما من الميثامفيتامين خلال عملية اعتراض.

وأكد العقيد في البحرية الفرنسية يانيك بوسو، القائد الحالي لـ"قوة 150"، أن هذه العملية "تظهر مرة أخرى الفعالية العالية لإمكانيات الدول الأعضاء في القوات البحرية المشتركة".

وأضاف أن ذلك يوضح أن دول العالم ملتزمة بالأمن البحري الإقليمي في المحيط الهندي جنبا إلى جنب مع شركائها الإقليميين".

يُذكر أن "فرقة العمل المشتركة 150"، هي واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وهي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم تتكون من 38 دولة ومقرها البحرين.

وتركز الفرقة على عمليات الأمن البحري في ‎خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي.

المصدر: RT

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