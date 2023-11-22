حزب الله ينعى رسميا عباس محمد رعد نجل رئيس كتلة الوفاء والمقاتلين شحيمي وأحمد مصطفى وشري وكنجو (صور)

نعى حزب الله رسميا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنتها إسرائيل جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

وأعلن الحزب في إعلانات متتالية أنه بـ"مزيد من الفخر والاعتزاز.. تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد "سراج"(نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان،.. والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان والشهيد المجاهد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان.

وأفاد مراسلنا عناصر حزب الله الخمسة قتلوا بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا كانوا يتواجدون فيه في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان.

يتبع..