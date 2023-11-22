وسائل إعلام لبنانية: مقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة حزب الله بغارة إسرائيلية على قرية بيت ياحون

أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة حزب الله بغارة إسرائيلية على قرية بيت ياحون جنوب لبنان.

وكتب النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله" ابراهيم الموسوي في مدونته عبر منصة "إكس"، معزيا النائب رعد وقال: "أعظم الله ـجوركم جميعا وأجر الأخ العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وهنيئاً له ولنا على هذا الوسام الإلهي والاصطفاء الرباني بأن اتخذ من أسرته شهيداً، الشهيد السعيد عباس محمد رعد".

وأضاف" "حبيبنا أبو حسن القائد القدوة في النهج والسلوك قولاً وعملاً."

اعظم الله اجوركم جميعا وأجر الاخ العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وهنيئاً له ولنا على هذا الوسام الالهي والاصطفاء الرباني بأن اتخذ من أسرته شهيداً، الشهيد السعيد عباس محمد رعد.

حبيبنا ابو حسن القائد القدوة في النهج والسلوك قولاً وعملاً. pic.twitter.com/w65xeT3LXy — Ibrahim Al Moussawi (@ibrahimmousawi) November 22, 2023

يتبع..