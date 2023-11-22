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مصر.. مشاهد من عمليات الاختناق بسبب رائحة كريهة في القرية الذكية

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مصر.. مشاهد من عمليات الاختناق بسبب رائحة كريهة في القرية الذكية
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نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا وفيديوهات لحالات إغماء في القرية الذكية بعد إصابة 19 شخصا بحالات اختناق نتيجة رائحة كريهة مجهولة المصدر.

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ووفقا لوزارة الصحة المصرية أصيب 19 شخصا بحالات اختناق نتيجة تسرب هذه الرائحة داخل مجمع بنوك القرية.

وأوضحت شركة غاز مصر أنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماما وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أي تسريب غاز.

المصدر: RT

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