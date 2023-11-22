مصر.. رائحة كريهة تتسبب في إخلاء قرية كاملة وسقوط إصابات والحكومة تتدخل بشكل عاجل

تسببت رائحة كريهة في محيط القرية الذكية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بإخلاء القرية وإثارة القلق في نفوس العاملين بداخلها بسبب الرائحة المنفرة واستغاثوا برجال الحماية المدنية.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية في الجيزة، إلى منطقة القرية الذكية عقب انتشار روائح كريهة يشتبه في كونها تسريب غاز، كما أمرت القوات بإخلاء المناطق المحيطة.

ونقلت سيارات الإسعاف عددا من الموظفين إلى المستشفيات المحيطة بالمكان، لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت مصادر مسؤولة، بأنه لا توجد حالات وفيات كما يروج البعض.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية أصيب 19 شخصا بحالات اختناق نتيجة تسرب هذه الرائحة داخل مجمع بنوك القرية.

وأوضحت شركة غاز مصر أنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماماً وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أي تسريب غاز.

المصدر: وسائل إعلام مصرية