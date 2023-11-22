البعثة الروسية: إجلاء المواطنين الروس من غزة مستمر ولا إطار زمنيا له

لم تحدد البعثة الدبلوماسية الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، أي أطر زمنية لإجلاء المواطنين الروس العالقين في قطاع غزة، مضيفة أنه يجري تحديث قوائم الإجلاء يوميا.

ونقلت وكالة "تاس" عن المتحدثة باسم البعثة الروسية علياء زاريبوفا، قولها: "يمكننا القول إن عملية الإجلاء ستستمر طالما كان ذلك ضروريا"، مشيرة إلى أن أسماء جديدة تضاف يوميا إلى قوائم إجلاء المواطنين الروس من غزة.

وأوضح الدبلوماسية أن هذه العملية مستمرة بدعم من البعثة الروسية، بغض النظر عن إعلان هدنة إنسانية أو عدمه.

إقرأ المزيد

وردت زاريبوفا بالنفي على سؤال عما إذا كانت هناك أي معلومات عن سقوط ضحايا بين المواطنين الروس، مضيفة أنه كذلك ليس لدى الجانب الروسي معلومات عن سقوط ضحايا بين مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة في غزة.

وذكرت الطوارئ الروسية الثلاثاء أنه منذ 12 نوفمبر، تم نقل أكثر من 500 شخص من قطاع غزة إلى روسيا على متن خمس رحلات جوية خاصة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أنه سجل أكثر من ألف شخص في قوائم الإجلاء، من بينهم 300 قاصر.

المصدر: وكالات