اليونان تستبعد استقبال اللاجئين من غزة على أراضيها

استبعد وزير الخارجية اليوناني غيورغيوس غيرابتريتيس إمكانية استقبال بلاده للاجئين من قطاع غزة على أراضيها.

وقال الوزير خلال إجابته عن أسئلة النواب في البرلمان، يوم الاثنين، إنه "لا توجد أي خطة أو فكرة بشأن استقبال اليونان للفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم من فلسطين بأي شكل من الأشكال".

وبشأن التصعيد حول قطاع غزة، أكد الوزير أن اليونان على اتصال بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأعاد إلى الأذهان أنه زار رام الله قبل عدة أيام، ثم التقى بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

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وأضاف أن من شأن اليونان أن تلعب دورا في ضمان هدنة إنسانية في غزة.

يذكر أن وسائل إعلام يونانية أفادت في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة وفرنسا تسعيان لإقناع اليونان باستقبال 100 ألف من اللاجئين الفلسطينيين. وحسب التقارير الإعلامية، جرى تناول هذا الموضوع خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب التقارير، تعهدت الولايات المتحدة وفرنسا بتقديم المساعدة لليونان في ما يخص إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستقبال اللاجئين.

المصدر: تاس