هنية يلتقي رئيسة الصليب الأحمر في قطر

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إسماعيل هنية، برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك، في قطر.

وأعلن الصليب الأحمر في بيان: "سبولياريك زارت قطر يوم الاثنين .. والتقت مع إسماعيل هنية ومع السلطات القطرية بشكل منفصل".

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أن رئيستها عبرت عن استعدادها لتسهيل أي عملية لإطلاق سراح الأسرى في المستقبل.

وأكدت أنه رغم عدم مشاركتها في مفاوضات قد تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، فإنها بوصفها وسيطاً محايداً، تستطيع تسهيل العملية في حال الاتفاق.

وشدد البيان على أنه: "من الضروري التوصل إلى اتفاقات تسمح للجنة الدولية بتنفيذ هذا العمل بأمان"، موضحا أن اللجنة ليس لديها معلومات عن مكان وجود الأسرى.

وفي اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

المصدر: تاس