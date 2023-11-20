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تحديث مستمر.. معارك ضارية تجري حاليا في حي الزيتون وجباليا شمال قطاع غزة

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تحديث مستمر.. معارك ضارية تجري حاليا في حي الزيتون وجباليا شمال قطاع غزة
Gettyimages.ru
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أفادت مصادر فلسطينية أن قتالا عنيفا يجري حاليا في مدينة جباليا وفي حي الزيتون شمال قطاع غزة..

كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال عنيف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة شمال القطاع.

وقال "معارك وجها لوجه مع مقاتلي حماس..قوات فرقة 36 تحاول حسم المعركة مع عناصر كتيبة الزيتون التابعة للقسام".

وتابع "هزم مقاتلو لواء جولاني ودبابات اللواء 188 ومهندسوه كتيبة حماس في حي الزيتون وهم على وشك السيطرة الكاملة على الحي الواقع في قلب مدينة غزة، بعد أربعة أيام من بدء القتال في هذا القطاع".

وفقا لأقوال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، "تقدر الفرقة أن الأمر سيستغرق 72 ساعة أخرى للاحتلال النهائي لحي الزيتون من الإرهابيين، وأن القوات ستتوجه نحو جباليا في شمال قطاع غزة". 

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن "مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع مجموعة من جنود جيش الاحتلال في محور الزيتون وتصيبهم بقذيفة (RPG) بشكل مباشر موقعة في صفوفهم القتلى والجرحى".

ويجري اشتباك عنيف مع عناصر الفصائل الفلسطينية في محيط دوار أبو شرخ غرب جباليا. 

يتبع..

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