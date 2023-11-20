الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء: نزوح نحو ثلث سكان شمال غزة إلى مناطق متفرقة بالقطاع (فيديو)

قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدكتورة علا عوض، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن نحو ثلث سكان شمال غزة نزوحوا إلى مناطق متفرقة بالقطاع.

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وأضافت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه يسجلون الحد الأدنى فقط من أعداد الوفيات بغزة، مشيرة إلى أن العديد من القتلى ما زالوا تحت الأنقاض وآخرون لم يتم التعرف عليهم.

وأكدت علا عوض أنهم يستندون في إحصاء الوفيات بقطاع غزة إلى أعداد القتلى الذين يصلون إلى المستشفيات.

وأفادت بأنه وحتى تاريخ 11 نوفمبر لا يزال 807 آلاف يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة.

وأوضحت أن نحو 400 ألف شخص نزحوا إلى محافظات وسط وجنوب القطاع منذ 7 أكتوبر.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد أكد في بيان أن الفلسطينيين لا يزالون يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة والتي تشمل تجمعات أم النصر-القرية البدوية، بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا ومخيمها، مخيم الشاطئ، مدينة غزة، مدينة الزهراء، المغراقة، وجحر الديك، بالرغم من البطش الذي تمارسه القوات الإسرائيلية من قتل للمدنيين وتدمير للمباني السكنية فوق رؤوس ساكنيها، ولكافة المرافق المدنية من مستشفيات ومدارس ودور عبادة ومخابز ومنشآت.

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وقد الجهاز المركزي عدد السكان المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة حتى مساء 11 نوفمبر بـ807 آلاف فردا يمثلون نحو 152 ألف أسرة، وذلك من أصل 1.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في تلك المحافظات منهم 448 ألفا في محافظة شمال غزة، و754 ألفا في محافظة غزة قبل الحرب.

وأشار إلى أن نحو ثلثي سكان محافظتي الشمال ما زالوا يقيمون في مناطق شمال القطاع، في حين نزح نحو ثلث سكان محافظتي الشمال أي ما يقارب 400 ألف نسمة إلى محافظات وسط وجنوب قطاع غزة (دير البلح، خانيونس، رفح) ليكون عدد المقيمين حاليا في محافظات وسط وجنوب القطاع 1.43 مليون نسمة.

وذكر الجهاز أنه عمل على إعداد تقديرات لأعداد المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة وفق أسس تستند على مجموعة بيانات فعلية رصدت الواقع في القطاع قبل وأثناء الحرب على القطاع باستخدام بيانات شركات الاتصالات الفلسطينية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني (للأرباع الثلاثة الأولى) من العام 2023، والمسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الربع الثالث) من العام 2023، بالإضافة إلى الإسقاطات السكانية.

وفي اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

المصدر: RT + وسائل إعلام