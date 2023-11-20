صافرات الإنذار تدوي مجددا على الحدود مع لبنان..

أفادت مراسلتنا أن صفارات الإنذار دوت في منطقة "مسغاف عام" في الجانب الشرقي للحدود اللبنانية.

وقالت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن إطلاق صافرات الإنذار جاء بعد اشتباه بتسلل طائرة من دون دون طيار قادمة م لبنان.

وشمل الإنذار كفار جلعادي، ومرغليوت، وبيت هليل، ومسخيف عام، وتل حاي، وكريات شمونة، ومعيان باروخ، وكفار يوفال، وميتولا، ومنارة.

وفي وقت لاحق قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الحدث انتهى.

وشن حزب الله اليوم الاثنين هجوما كبيرا على عدة مواقع إسرائيلية شمل أكثر من 40 هدفا وموقعا.

وكان ابرز الهجمات هجوم مدمر استهدف موقع برانيت (فرقة الجليل في الجيش الإسرائيلي). بصاروخ بركان والذي يحمل كمية كبيرة من المتفجرات.

يتبع...