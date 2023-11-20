الحسين بن عبدالله الثاني يشرف على تجهيز المشفى الميداني الأردني ويجتمع مع الجيش المصري في العريش

اجتمع ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الثاني مع مسؤولين من الجيش المصري بعدما وصل إلى مدينة العريش المصرية للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني.

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يصل إلى مدينة العريش المصرية للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 لجنوبي قطاع #غزة بسعة 41 سريرا #الأردنpic.twitter.com/0zNoheaosp — RHC (@RHCJO) November 20, 2023

ووفقا للديوان الملكي يأتي إرسال المستشفى، الذي سيقام بمدينة خان يونس في غزة، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، استمرارا لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني قد أعلن أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم الإسرائيلي في محيط ⁧ المستشفى الميداني الأردني⁩ في ⁧قطاع غزة⁩.

وأكد أن الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم.

وجدد الملك التأكيد على "دعمه للجهود الجبارة التي تقوم بها كوادر المستشفى في خدمة وعلاج الأهل في غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن هذه الجهود جزء من وقوف الأردن المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين".

المصدر: RT