وفد قمة الرياض إلى موسكو غدا للقاء لافروف

يخطط غدا السبت لعقد اجتماع في موسكو، بين وزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من وزراء خارجية بلدان جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

أعلنت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث مع مراسل "نوفوستي".

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وأضافت زاخاروفا: "من المقرر غدا في موسكو عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعدد من وزراء الخارجية في بلدان جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي، الذين سيصلون إلى العاصمة الروسية وفقا للقرار الذي تم اتخاذه في قمة الرياض لمناقشة الوضع في قطاع غزة".

وكان وفد يضم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه قد زار العاصمة الصينية بكين حيث بحث سبل تسوية الأزمة وإيقاف الحرب في غزة.

يذكر أن القمة العربية والإسلامية كلفت وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين بدء تحرك فوري لوقف الحرب على غزة، وقررت كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

المصدر: نوفوستي